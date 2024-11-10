Синоптики розповіли, де днями в Україні випаде сніг

Українцям потрібно готуватися до стрімкого наближення холодів

Наступного тижня у деяких областях України прогнозуються снігопади. Загалом очікується класична осіння погода, з невеликими заморозками вночі та позитивними температурами вдень.

При цьому місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це повідомляється на сайті "Укргідрометцентру".

У першій половині наступного тижня погодні умови формуватимуться під впливом малорухливого антициклону, тому суттєвих опадів не передбачається.

З четверга атмосферний тиск почне знижуватися та активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на заході, півночі та сході з мокрим снігом.

Де найближчими днями очікується сніг

У середу, 13 листопада, у деяких областях України спостерігатиметься сніг. Це стосуватиметься Хмельницької та Івано-Франківської областей. Вночі на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі.

В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1°С, на півдні +1...+4°С; днем +2…+7 °С, у південній частині та Криму +8…+11 °С.

У четвер, 14 листопада, дощ зі снігом очікується у Черкаській, Харківській, Уманській, Кропивницькій, Дніпровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

На решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, на півдні +3...+8°С; днем +3...+8°С, у Криму місцями до +10°С.

У п’ятницю, 15 листопада, у більшості областей України очікується дощ із мокрим снігом. Лише у Первомайській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму сніг не передбачається.

У Карпатах при цьому очікується помірний сніг. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, на півдні та в Приазов’ї +2…+7 °С; днем +3...+8°С, на Одещині до +10°С.

Коли офіційно розпочнеться зима

Незважаючи на перші заморозки, метеорологічна зима ще не настала. Офіційний початок зими фіксується тоді, коли середньодобова температура повітря стійко переходить через 0°С у бік зниження. У Києві середня дата такого переходу припадає на 29 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у Києві очікуються морози. Хоча зараз навіть нічна температура повітря в Києві тримається вище за нульову позначку, до кінця місяця в столиці очікуються "мінуси".