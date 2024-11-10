Синоптики рассказали, где на днях в Украине выпадет снег

Украинцам нужно готовиться к стремительному приближению холодов

На следующей неделе в некоторых областях Украины прогнозируются снегопады. В целом, ожидается классическая осенняя погода, с небольшими заморозками ночью и положительными температурами днём.

При этом местами пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

В первой половине следующей недели погодные условия будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится.

С четверга атмосферное давление начнёт снижаться и активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада. Они принесут в большинство регионов страны дожди, на западе, севере и востоке с мокрым снегом.

Где в ближайшие дни ожидается снег

В среду, 13 ноября, в некоторых областях Украины будет наблюдаться снег. Это коснется Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Ночью в Одесской области, днём местами в Кировоградской и Черкасской областях пройдут умеренные дожди.

В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, на юге +1…+4 °С; днём +2…+7 °С, в южной части и Крыму +8…+11 °С.

В четверг, 14 ноября, дождь со снегом ожидается в Черкасской, Харьковской, Уманской, Кропивницкой, Днепровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, на юге +3…+8 °С; днём +3…+8 °С, в Крыму местами до +10 °С.

В пятницу, 15 ноября, в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом. Только в Первомайской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму снег не предвидится.

В Карпатах же ожидается умеренных снег. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, на юге и в Приазовье +2…+7 °С; днём +3…+8 °С, в Одесской области до +10 °С.

Когда официально начнется зима

Несмотря на первые заморозки, метеорологическая зима еще не наступила. Официальное начало зимы фиксируется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 С в сторону снижения. В Киеве средняя дата такого перехода выпадает на 29 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Киеве ожидаются морозы. Хотя сейчас даже ночная температура воздуха в Киеве держится выше нулевой отметки, до конца месяца в столице ожидаются "минусы".