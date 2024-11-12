В некоторых областях заснежит уже 13 ноября: что еще прогнозируют синоптики

Осадки охватят значительную территорию страны

В Украине 13 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и северных областях местами выпадет мокрый снег, а на остальной территории возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью снизится до минусовых отметок, а днем не поднимется выше +7 градусов. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Какой погоды ждать в разных регионах

По прогнозам специалиста, ветер будет слабым – 3-8 метров в секунду, переменных направлений. Ночная температура воздуха опустится до меток -3… +4 градусов. На юге страны будет теплее – в Одесской области и Крыму температура будет держаться в пределах +2… +7 градусов.

Дневная температура воздуха будет достигать +2…+7 градусов Цельсия. Холоднее всего будет в Карпатах и на Закарпатье — около нуля градусов днем.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября, Укргидрометцентр.

Карта осадков на 13 ноября по данным Ventusky

Осадки охватят значительную территорию страны. В западных и северных областях местами ожидается мокрый снег из-за понижения температуры воздуха. На остальной территории пройдут дожди, но их интенсивность будет незначительной.

Синоптическая ситуация в Украине и Европе

Синоптики отмечают, что период замедленных синоптических процессов в Европе будет продолжаться еще несколько дней. Существенные изменения погоды начнутся с 15 ноября из-за формирования малоподвижного циклона в западной части Черного моря.

Атмосферное давление будет оставаться на стабильном уровне. Метеорологи подчеркивают, что подобные погодные показатели полностью соответствуют климатической норме середины ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве на следующей неделе. Жителям и гостям столицы не стоит забывать о зонтах.