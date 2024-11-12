В некоторых областях заснежит уже 13 ноября: что еще прогнозируют синоптики
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Осадки охватят значительную территорию страны
В Украине 13 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и северных областях местами выпадет мокрый снег, а на остальной территории возможны небольшие дожди.
Температура воздуха ночью снизится до минусовых отметок, а днем не поднимется выше +7 градусов. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.
Какой погоды ждать в разных регионах
По прогнозам специалиста, ветер будет слабым – 3-8 метров в секунду, переменных направлений. Ночная температура воздуха опустится до меток -3… +4 градусов. На юге страны будет теплее – в Одесской области и Крыму температура будет держаться в пределах +2… +7 градусов.
Дневная температура воздуха будет достигать +2…+7 градусов Цельсия. Холоднее всего будет в Карпатах и на Закарпатье — около нуля градусов днем.
Осадки охватят значительную территорию страны. В западных и северных областях местами ожидается мокрый снег из-за понижения температуры воздуха. На остальной территории пройдут дожди, но их интенсивность будет незначительной.
Синоптическая ситуация в Украине и Европе
Синоптики отмечают, что период замедленных синоптических процессов в Европе будет продолжаться еще несколько дней. Существенные изменения погоды начнутся с 15 ноября из-за формирования малоподвижного циклона в западной части Черного моря.
Атмосферное давление будет оставаться на стабильном уровне. Метеорологи подчеркивают, что подобные погодные показатели полностью соответствуют климатической норме середины ноября.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве на следующей неделе. Жителям и гостям столицы не стоит забывать о зонтах.