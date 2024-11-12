Была гражданкой России, но с детства учила украинский: как выглядит жена главы Одесской ОВА Кипера (фото)

Женщина заявила, что украинский язык не был ей чужим

В прошлом году на должность главы Одесской областной военной администрации (ОВА) был назначен Олег Кипер. У него есть жена Ирина, с которой он воспитывает дочь Милану.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит его возлюбленная и чем занимается. До 2023 года Ирина была гражданкой Российской Федерации.

Как выглядит жена Олега Кипера и что о ней известно

39-летняя Ирина Кипер родом из Белгорода в Российской Федерации. Ее девичья фамилия — Коцар. В 2009 году в Украине она вышла замуж за Олега Кипера, с которым сейчас воспитывает 12-летнюю дочь Милану.

Олег Кипер вместе с женой и дочерью

Известно, что женщина занимается предпринимательской деятельностью. Вместе с мужем и дочерью она живет в Одессе. В начале полномасштабного вторжения Ирина решила отказаться от российского гражданства и поменять паспорт. В интервью программе "Міста сили" женщина сообщила, что сейчас является гражданкой Украины и улучшает свой украинский язык.

Ирина Кипер отказалась от российского гражданства

Как выяснилось, изучать его Ирина начала еще в детстве, поскольку ее отец был из города Волчанск в Харьковской области. В детские годы она начала слушать группу "Океан Эльзы" и покупала в Харькове их альбомы. Многие слова ей были непонятны, но отец помогал их переводить, поэтому сейчас она может свободно говорить на украинском языке.

Ирина призналась, что быть супругой главы Одесской ОВА интересно, но это большая ответственность. Несмотря на то, что мужа часто не бывает дома, они стараются распределять семейные обязанности, ведь это важный фундамент любой семьи.

Ирина Кипер рассказала, что с детства учила украинский язык

Согласно информации издания Hromadske, Ирина Кипер занимается развитием гостиничного бизнеса в Буковеле. На популярном украинском курорте супруга чиновника владеет элитной базой отдыха, где самый дешевый номер составляет 5 тысяч гривен в сутки. Ее партнером по бизнесу является ивано-франковский предприниматель Василий Кавлак.

"Телеграф" писал ранее, что известно о семье министра обороны Рустема Умерова. Его жена и дети выехали из Украины из-за угроз.