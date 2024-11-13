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С большой или малой: как правильно писать слово "батьківщина"

Автор
Катерина Шполянская
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Как правильно писать слово "батьківщина"
Как правильно писать слово "батьківщина". Фото Коллаж "Телеграф"

Правописание слова "батьківщина" имеет свои особенности, которые следует знать каждому

Большинство украинцев считают себя патриотами и хорошо понимают значение слова "батьківщина". Это слово не только отражает географическую привязку, но и несет в себе эмоциональное и культурное содержание, связанное с историей, традициями и ценностями народа.

Однако часто возникают вопросы правильного написания этого слова. "Телеграф" выяснил, когда нужно писать его с прописной буквы, а когда — со строчной.

Основное правило

В украинском языке существует два варианта написания этого слова: "батьківщиа" и "Батьківщина". Оба правильны, но употребляются в разных значениях:

  • батьківщина (со строчной буквы) употребляется как общее название для обозначения места рождения человека или происхождения предмета;
  • Батьківщина (с прописной буквы) используется в торжественном, возвышенно-патриотическом значении для называния нашей страны.

После внесения изменений в украинское правописание в 2019 году появилась возможность писать с заглавной буквы и другие слова, которым придается особое значение. К примеру: Честь, Мати. Это касается случаев, когда автор хочет подчеркнуть особую уважительность или торжественность.

Примеры правильного употребления

  1. "Наша Батьківщина – це не тільки територія, а й люди, які нас оточують у повсякденному житті".
  2. "Їхня Батьківщина завжди залишалася нескореною – свідчення мужності її захисників".
  3. "Севілья – це офіційна батьківщина фламенко".
  4. "До Батьківщини потрібно ставитися як до дзеркала своєї душі".
  5. "Щойно з'явиться можливість, я обов'язково з'їжджу до батьків на свою батьківщину – Черкащину".

Итак, выбор написания слова "батьківщина" зависит от контекста и значения, которые вы хотите передать. Если речь идет о месте рождения или происхождении – пишем со строчной буквы. Когда говорим о стране в патриотическом контексте – используем заглавную букву.

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