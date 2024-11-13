Зарплата стабільно росте: скільки заробляє глава Мінцифри Михайло Федоров (документ)

Зарплата в очільника Міністерства складає від 60 тисяч

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров є одним з найменш високооплачуваних чиновників уряду. Його зарплата становить понад 60 тисяч у місяць. У міністра охорони здоров'я, наприклад, зарплата суттєво вища. Ляшко стабільно заробляє від 89 тисяч і більше.

Про це свідчить відповідь Кабміну на запит видання "Телеграф". Розгляньмо, з чого складається зарплата очільника міністерства цифрової трансформації України.

Зарплата Федорова по місяцях

У січні 2024 року фактична зарплата Федорова становила 63 655,49 грн. При цьому нарахована заробітна плата склала 79 075,15 грн, з яких 62 389,57 грн — посадовий оклад, а 16 685,58 грн — оплата за відрядження. Із зарплати також було утримано 15 419,66 грн податків.

У лютому 2024 року Федоров отримав 71 364,85 грн фактичної зарплати при нарахованій 88 651,98 грн. Посадовий оклад становив 89 685 гривень. Загальна сума утриманих податків склала 17 287,13 грн.

У березні 2024 року Федоров отримав 72 196,42 грн фактичної зарплати. У квітні 2024 року Федоров отримав 77 404,77 грн. В останній місяць весни Федоров заробив 77 859,46 грн фактичної зарплати. Нарахована заробітна плата становила 96 719,83 гривні, з яких 79 432,39 грн — посадовий оклад, а 17 287,44 гривні — за відрядження.

У червні 2024 року Федоров отримав 77 404,77 грн фактичної зарплати при нарахованій 96 155 гривнях. У липні 2024 року Федоров заробив 76 084,57 гривні фактичної зарплати. У серпні 2024 року — 76 417,96 грн.

Восени заробітки Федорова були такі: вересень 2024 року — 76 084,57 гривні фактичної зарплати, у жовтні 2024 року — 69 705,29 грн.

Довідка. Михайло Федоров — український підприємець та державний діяч, з 2019 року віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.

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