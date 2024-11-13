Зарплата стабильно растет: сколько зарабатывает глава Минцифры Михаил Федоров (документ)

Зарплата у руководителя Министерства составляет от 60 тысяч

Вицепремьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров является одним из наименее высокооплачиваемых чиновников правительства. Его зарплата составляет более 60 тысяч в месяц. У министра здравоохранения, например, зарплата существенно выше. Ляшко стабильно зарабатывает от 89 тысяч и больше.

Об этом свидетельствует ответ Кабмина на запрос издания "Телеграф". Рассмотрим, из чего состоит зарплата главы министерства цифровой трансформации Украины.

Зарплата Федорова по месяцам

В январе 2024 г. фактическая зарплата Федорова составляла 63 655,49 грн. При этом начисленная заработная плата составила 79 075,15 грн, из которых 62 389,57 грн — должностной оклад, а 16 685,58 грн — оплата за командировку. Из зарплаты также удержано 15 419,66 грн налогов.

В феврале 2024 года Федоров получил 71 364,85 грн. фактической зарплаты при начисленной 88 651,98 грн. Должностной оклад составил 89685 гривен. Общая сумма удержанных налогов составила 17 287,13 грн.

В марте 2024 года Федоров получил 72196,42 грн фактической зарплаты. В апреле 2024 года Федоров получил 77404,77 грн. В последний месяц весны Федоров заработал 77859,46 грн фактической зарплаты. Начисленная заработная плата составила 96 719,83 гривны, из которых 79 432,39 грн — должностной оклад, а 17 287,44 гривны — за командировку.

В июне 2024 года Федоров получил 77 404,77 грн. фактической зарплаты при начисленной 96 155 гривнах. В июле 2024 года Федоров заработал 76084,57 гривны фактической зарплаты. В августе 2024 года — 76 417,96 грн.

Осенью заработки Федорова были следующие: сентябрь 2024 года – 76 084,57 гривны фактической зарплаты, в октябре 2024 года – 69 705,29 грн.

Справка. Михаил Федоров – украинский предприниматель и государственный деятель, с 2019 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, ранее мы писали, сколько зарабатывает премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В течение года его доход значительно возрос.