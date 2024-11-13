Ізраїльський політик вважає, що США не вигідно відсторонюватись від України

Не в інтересах США говорити, що війна в Україні їх більше не цікавить

Сполучені Штати Америки на чолі з майбутнім президентом Дональдом Трампом повинні підтримувати Україну, як і Ізраїль, адже не в інтересах США відсторонюватись від допомоги Україні.

Таку думку під час П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) висловив ізраїльський політик, спікер Кнесету (2013-2020) Йоель Едельштейн.

"Не думаю, що інтересах США говорити, що їх більше не цікавить конфлікт в Україні. Це не в інтересах членів цієї адміністрації чи їхніх радників. Рішення прийматимуть вони. Але я думаю, що було б розумно двічі подумати про американську політику в цьому регіоні, тому що повідомлення про те, що Америка не хоче втручатися, а інші можуть робити все, що їм заманеться, не є дуже позитивним повідомленням у контексті "America First", — наголосив Едельштейн.

Він сказав, що особисто знає Трампа і той має "дуже позитивний послужний список" американської політики щодо Ізраїлю. Наприклад, саме Трамп переніс посольство США до Єрусалима і визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Щодо України, то ізраїльський політик вважає, що Україна робить дуже хорошу роботу щодо формування ставлення до російсько-української війни серед міжнародної спільноти.

"Мушу визнати, я думав, що така переважна підтримка триватиме тижнями, в кращому випадку місяцями. Але вона триває вже два з половиною роки. Я не радію, що війна триває так довго, але принаймні міжнародне співтовариство все ще залишається з Україною. І я сподіваюся, що це наблизить рішення щодо війни… Щиро сподіваюся, що ця багаторічна підтримка міжнародної спільноти зіграє свою роль", — додав Едельштейн.

Додамо, що Київський єврейський форум присвячений питанням протистояння сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також усуненню загрози зростання антисемітизму в усьому світі. Організаторами форуму є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Основним майданчиком для KJF-2024 став Вашингтон. Медіапартнерами KJF-2024 є NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, форум відкрив президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. У вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог-міжнародник Роман Єделєв розповів, що може означати для України призначення Ілона Маска головою Департаменту урядової ефективності у Дональда Трампа.