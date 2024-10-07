Торкнеться не тільки Дмитрука: Рада планує ухвалити важливе рішення щодо нардепів-утікачів

Постанову мають ухвалити у сесійному залі

У Верховній Раді вирішили виключити народного депутата Артема Дмитрука, який втік з України до Великої Британії, з Комітету з питань правоохоронної діяльності. Також пропонується виключити нардепа Андрія Одарченка, який втік до Румунії, зі складу антикорупційного Комітету.

Відповідна постанова №12099 від 7 жовтня зареєстрована у парламенті. Одним з її ініціаторів виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нею пропонується внести зміни до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання". Там нардепи можуть зафіксувати відповідні зміни в складі вищеназваних комітетів, до яких входили нардепи-втікачі.

Варто зазначити, що 7 жовтня стало відомо, що Дмитрук дистанційно проголосував під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів наголосила, що нардеп, який перебуває у розшуку, брав участь в одному засіданні з представниками Національної поліції.

Що відомо про Дмитрука

Нагадаємо, інформація про його втечу з’явилася у ЗМІ 25 серпня. Кордон України та Молдови він перетнув днем раніше. Як тільки стало відомо про те, що нардепа немає в країні, йому повідомили про підозру в нападі на співробітника правоохоронного органу.

ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук. Там також встановили імена осіб, які допомогли організувати його втечу з України.

Що відомо про Одарченка

Інформація про втечу Одарченка з’явилася ще 18 вересня. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.

Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. За версією слідства, Одарченко надав хабар в еквіваленті 50 тисяч доларів за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.

Раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Він також не мав виїжджати за межі України без дозволу суду, прибувати до суду на першу вимогу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування зі свідками.