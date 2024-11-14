Чинний нардеп отримав підозру у держзраді: вже названо його ім’я (фото)

У четвер, 14 листопада, чинному нардепу повідомлено про підозру у держзраді. Офіційно його ім'я не називають, але радник ОП Сергій Лещенко каже, що йдеться про нардепа Євгена Шевченка.

Він завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Про це повідомляє Державне бюро розслідування (ДБР).

"Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки Білорусь", — повідомляє ДБР.

Більше деталей про затримання Шевченка та скільки йому світить, читайте за посиланням.