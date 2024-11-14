Действующий нардеп получил подозрение в госизмене: уже названо его имя (фото)

В четверг, 14 ноября, действующий нардеп уведомлен о подозрении в госизмене. Официально его имя не называют, но советник ОП Сергей Лещенко говорит, что речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

Он причинял вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследования (ГБР).

"Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской федерации с территории республики Беларусь", — сообщает ДБР.

Больше деталей о задержании Шевченко и сколько ему светит, читайте по ссылке.