Людей на заводах Hyundai замінять собаки, але не звичайні

Hyundai змінює правила гри

Роботи-собаки від Boston Dynamics скоро заполонять завод Hyundai в американському штаті Джорджія. Компанія планує замовити "десятки тисяч" таких машин для допомоги у виробництві автомобілів.

Роботи працюватимуть пліч-о-пліч з людьми, виконуючи найбільш небезпечні та монотонні завдання. Про це пише Newsweek.

Як повідомляється, Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році за 1,1 мільярда доларів. Відтоді автовиробник активно впроваджує робототехніку на своїх підприємствах. Наразі на заводі Metaplant America вже є роботи Spot, які схожі на собак. Вони працюють на лінії складання автомобілів Hyundai.

У майбутньому на виробничих об'єктах компанії також з'явиться робот-гуманоїд Atlas. Представник Boston Dynamics розповів виданню, що Atlas буде впроваджений вже цього року на заводі Metaplant.

Обидва типи роботів виконуватимуть різні завдання: від перевірки якості автомобілів до транспортування деталей і модулів на виробничу лінію.

Hyundai – не єдина компанія, яка впроваджує робототехніку у виробництво. Mercedes-Benz також тестує роботів-гуманоїдів Apollo на своєму заводі в Берліні. Ці роботи коштують менше ніж 100 тисяч доларів за одиницю.

Представник Hyundai підкреслив, що нові технології не повністю замінюють людей: "Ми розробили виробництво так, щоб поєднати автоматизовані процеси з роботою наших співробітників. Це забезпечує найвищу якість автомобілів, зібраних найбезпечнішим та зручним способом".

Крім Hyundai та Mercedes, роботів Boston Dynamics вже використовують компанії Gap Inc., InBev та південнокорейський виробник сталі POSCO.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стрибаючий робот досліджуватиме кратери за межами Землі. Його вже відправили на Місяць.