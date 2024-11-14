Відмовився від проходження ВЛК і поплатився: як покарали киянина

Чоловік повністю визнав свою провину

Оболонський районний суд Києва призначив штраф у розмірі 6800 гривень чоловікові, який відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Інцидент стався на початку жовтня, коли правоохоронці зупинили киянина для проходження медогляду на придатність до військової служби.

Попри отримане направлення та попередження про кримінальну відповідальність, чоловік не з'явився на комісію. Згідно з вироком суду від 5 листопада, підсудного визнано винним за частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному. Суд врахував це при винесенні вироку та призначив покарання у вигляді штрафу, що дорівнює 400 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Варто зазначити, що після зупинки правоохоронцями чоловікові було не лише вручено направлення на ВЛК, але й письмово попереджено про можливі правові наслідки. Попри це, він проігнорував вимогу про проходження медичної комісії.

Наразі вирок суду ще не набув законної сили. Відповідно до чинного законодавства, рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рішення ВЛК можна оскаржити, якщо військовозобов'язаний із ним не згоден. Є два варіанти оскарження — у досудовому порядку чи через суд.