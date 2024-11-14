Отказался от прохождения ВЛК и поплатился: как наказали киевлянина

Мужчина полностью признал свою вину

Оболонский районный суд Киева назначил штраф в размере 6800 гривен мужчине, отказавшемуся проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Инцидент произошел в начале октября, когда стражи порядка остановили киевлянина для прохождения медосмотра на пригодность к военной службе.

Несмотря на полученное направление и предупреждение об уголовной ответственности, мужчина не явился на комиссию. Согласно приговору суда от 5 ноября, подсудимый признан виновным по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в совершенном. Суд учел это при вынесении приговора и назначил наказание в виде штрафа, равный 400 необлагаемым налогом минимумам доходов граждан.

Следует отметить, что после остановки правоохранителями мужчине было не только вручено направление на ВЛК, но и в письменном виде предупреждено о возможных правовых последствиях. Несмотря на это, он проигнорировал требование о прохождении медицинской комиссии.

Пока приговор суда еще не вступил в законную силу. В соответствии с действующим законодательством решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что решение ВЛК можно обжаловать, если военнообязанный с ним не согласен. Есть два варианта обжалования в досудебном порядке или через суд.