ISW: росіяни просунулись на кількох ділянках фронту, а під Куп’янськ кинули цілу роту (карти боїв)

Армія РФ атакує одразу на кількох напрямках

Триває 996-та доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. За останню добу росіяни досягли тактичних успіхів на кількох ділянках фронту.

На Куп'янському напрямку зафіксовано механізований штурм силами роти. Армія РФ задіяла дві колони бронетехніки — одна складалася з танка та трьох броньованих машин. Українські військові відбили атаки, місто лишається під контролем ЗСУ. Карти боїв публікує Інститут вивчення війни (ISW).

Бої на Куп'янському напрямку

Російські війська продовжують наступальні дії в районі Голубівки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової, Загризового та Кучерівки.

На Курському напрямку РФ досягла локальних успіхів. Підрозділи 810-ї бригади морської піхоти РФ провели механізовані удари поблизу Мар'ївки, Погребків, Орловки та Нової Сорочини.

Бої на Курському напрямку

На півночі Харківської області тривають бої біля Глибокого та в районі Вовчанська. Погіршення погодних умов ускладнює використання безпілотників обома сторонами. Росіяни користуються цим для поповнення резервів.

На Донеччині РФ намагається просунутися в напрямку Часового Яру. Зафіксовано успіхи російських військ на схід від Білої Гори. На цій ділянці діють підрозділи 98-ї дивізії ВДВ та 6-ї мотострілецької дивізії РФ.

Бої на Донецькому напрямку

Тривають бої на Торецькому напрямку. Військові РФ атакують позиції ЗСУ в районі Диліївки, Щербинівки та Нелипівки. На Покровському напрямку РФ веде наступальні дії біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Крутого Яру та Сухого Яру.

Бої біля Покровська

У районі Курахового військові РФ намагаються закріпитися в Іллінці. Підрозділи 114-ї мотострілецької бригади РФ увійшли до центру населеного пункту, хоча днем напередодні Генштаб спростовував цю інформацію.

На кордоні Донецької та Запорізької областей зафіксовано просування РФ на південь від Рівнополя та північ від Левадного. Бої тривають у районі Макарівки, Новодарівки та Новополя.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії помітили небезпечну північнокорейську гармату. В повідомленні зауважили, що ешелони з САУ транспортують залізницею.