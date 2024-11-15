ISW: россияне продвинулись на нескольких участках фронта, а под Купянск бросили целую роту (карты боев)

Армия РФ атакует сразу на нескольких направлениях

Идут 996-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. За последние сутки россияне добились тактических успехов на нескольких участках фронта.

На Купянском направлении зафиксирован механизированный штурм силами роты. Армия РФ задействовала две колонны бронетехники – одна состояла из танка и трех бронированных машин. Украинские военные отразили атаки, город остается под контролем ВСУ. Карты сражений публикует Институт изучения войны (ISW).

Бои на Купянском направлении

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Голубовки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового и Кучеровки.

На Курском направлении РФ добилась локальных успехов. Подразделения 810-й бригады морской пехоты РФ провели механизированные удары вблизи Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины.

Бои на Курском направлении

На севере Харьковской области продолжаются бои возле Глубокого и в районе Волчанска.

В Донецкой области РФ пытается продвинуться в направлении Часового Яра. Зафиксированы успехи русских войск к востоку от Белой Горы. На этом участке действуют подразделения 98-й дивизии ВДВ и 6-й мотострелковой дивизии РФ.

Бои на Донецком направлении

Продолжаются бои на Торецком направлении. Военные РФ атакуют позиции ВСУ в районе Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. На Покровском направлении РФ ведет наступательные действия возле Луча, Миролюбовки, Лысовки, Крутого Яра и Сухого Яра.

Бои у Покровска

В районе Курахово военные РФ пытаются закрепиться в Ильинке. Подразделения 114-й мотострелковой бригады РФ вошли в центр населенного пункта, хотя днем накануне Генштаб опровергал эту информацию.

На границе Донецкой и Запорожской областей зафиксировано продвижение РФ к югу от Ровно и север от Левадного. Бои продолжаются в районе Макаровки, Новодаровки и Новополя.

Ранее "Телеграф" писал, что в России заметили опасную северокорейскую пушку. В сообщении отметили, что эшелоны из САУ транспортируют по железной дороге.