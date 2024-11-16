Повестка по почте: как проверить документ на действительность

Юрист объяснил, какие недостатки в таком уведомлении

Военнообязанным гражданам вручают повестки не только в военкоматах, но и посылают по почте. У украинцев возникло много вопросов к такому способу оповещения.

Адвокат Андрей Стеценко рассказал, на что следует обращать внимание при получении повестки. По его словам, существуют три основных признака, которые помогут определить действительность документа:

на повестке должны быть реквизиты (фамилия человека, которому его прислали);

повестка — это определенный бланк, то есть они содержат одну информацию, но визуально выглядят совершенно разно (например, в одном военкомате это вертикальная повестка, в другом может быть горизонтальная);

при проверке QR-кода на повестке с помощью приложения "Резерв+" должна подтягиваться информация, на чье имя она выписана и кем подписана.

Что касается законности отправки повесток по почте, то по постановлению Кабинета Министров, которое вступило в силу с 16 мая 2024 года, такое уведомление разрешено через почтовые службы, в частности, "Укрпочту". Однако Стеценко выражает сомнения в реалистичности этого способа.

Основным недостатком является то, что почта может доставить повестку по адресу регистрации, а не по месту жительства . Кроме того, существует вероятность потери документа из-за халатности работников почты или человеческого фактора.

"Мы понимаем, что ТЦК, как и другие государственные структуры в нашей стране, очень часто работают не на результат, а на выполнение определенных показателей. Так и в ситуации с рассылкой повесток", — добавил адвокат.

Напоминаем, что граждане, которые получили повестку, обязаны явиться в военкомат в указанный срок.

взятие на воинский учет;

прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к службе;

уточнение персональных и военно-учетных данных;

призыв на военную службу для мобилизации

Ранее "Телеграф" писал, выдают ли повестки на границе. Представители ТЦК могут появляться в пунктах пропуска.