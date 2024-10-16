Терміновий паспорт в Україні тепер можна зробити швидше: названі строки

Йдеться також про відновлення загубленого чи викраденого паспорта

Кабінет Міністрів України скоротив строки термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України з 10 до 7 робочих днів. Це не стосується оформлення паспорта вперше.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 15 жовтня.

"Внесено зміни до додатку "Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість" до постанови КМУ від 02.11.2016 N 770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" з метою наведення переліку платних послуг, що надаються органами та підрозділами Державної міграційної служби України та розміру плати за їх надання", — зазначив Мельничук.

За його словами, йдеться про надання адміністративної послуги із термінового оформлення (у тому числі замість втраченого чи викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з 7 жовтня поточного року змінилася ціна на оформлення паспорта та деяких інших документів.