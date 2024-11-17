Мережа вибухнула мемами після дозволу США бити по території РФ (фото)

Українці творчо підійшли до події

Після того, як чинний президент США Джо Байден ухвалив історичне рішення щодо ударів по Росії далекобійною зброєю, то мережа вибухнула мемами та приколами. Українці не стримують емоцій.

"Телеграф" зібрав, що встигли створити люди за перші години після ухвалення рішення. Українці проявили творчість.

Люди створили фото, де зображений Байден і милий котик, а під ним напис: "З днем дозволу ракетних ударів по РФ" і "Вітаємо з днем екскалації".

Зверніть увагу! Фото несуть виключно розважальний характер.

Не забули українці і згадати про ядерну зброю. Вони створили відповідний мем, який завірусився в мережі.

Згадали і українці, що колишня вихователька 17 листопада збила крилату ракету під час масованої атаки. Про удари по території РФ також є меми, які насамперед стосуються жінки.

Радник Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Альна Шевцова прокоментувала також рішення Байдена щодо дозволу бити далекобійними ракетами по території РФ.

Що передувало

Надвечір 17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів углиб території Росії.

Україна останні місяці просила Штати дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ударів по російських військових цілях далеко від її кордону. Але позиція була незмінна.

Проте за два місяці до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, Байден таки вирішив погодити даний запит з боку України.

Окрім цього, видання Reuters повідомило, що перші атаки можуть відбутись найближчими днями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що по Росії полетять не тільки ATACMS. Ще дві країни наслідували приклад Байдена.