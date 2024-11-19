1000 днів війни, удар по російському арсеналу та терор "шахедами": головне на ранок 19 листопада

Головні новини ранку 19 листопада

Ранок 19 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

1000 днів війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1000 днів. "Телеграф" згадав головні дати війни: дні тяжких боїв, перемог, поразок та деокупації українських міст. Прочитати про них ви можете, перейшовши за посиланням.

Удар по арсеналу ЗС РФ

У ніч на 19 листопада в Брянській області Росії пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони уразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі Карачева. Станом на 02:30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі мети. У ЦПД уточнили, що там були артилерійські боєприпаси, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Зокрема там зберігалися артилерійські боєприпаси виробництва КНДР до їхніх систем.

Терор "шахедами"

Увечері 18 листопада росіяни вдарили "шахедом" по п’ятиповерхівці у місті Глухів Сумської області. Внаслідок атаки загинула дитина. Загалом жертвами стали 8 людей. Поранення отримали 11 людей. Із них 2 дітей. Під завалами все ще перебувають люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку на тлі протестів біля "парламенту".