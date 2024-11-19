Украинцев предупредили об опасной погоде на 20 ноября: каким областям приготовиться

Ожидаются сильные порывы ветра, а в Карпатах будет дождь и мокрый снег

В Украину в ближайшее время придет холодная и снежная погода. Также в среду, 20 февраля по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. В среду всю территорию Украины накроет сильный шторм. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также синоптики опубликовали карту погодных условий на завтра. Ожидается I ("желтый") уровень опасности.

В высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 25-30 м/с. Днем в Карпатах и Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Температура воздуха на западе Украины ночью будет +2…+5 градусов, а днем — +5…+11 градусов. В центре и на севере Украины днем ожидается +8…+13 градусов, а ночью — от нуля до +14 градусов.

На юге Украины ночью ожидается температура воздуха +3…+8 градусов, а днем — от +10 до+15 градусов. На востоке Украины ночью будет от нуля до -1 градусов, а днем — от +8 до +10 градусов.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность во время штормового предупреждения в среду. Также рекомендуется соблюдать осторожность во время езды на трассах.

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