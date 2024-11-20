Українські HIMARS отримають більше боєприпасів: що готують у США

Україна отримає боєприпаси від США

США готують новий пакет допомоги Україні на 275 мільйонів доларів До нього увійдуть боєприпаси, а також протитанкові ракети Javelin.

Як повідомляє AP, про це повідомили представники Пентагону. Наголошується, що новий пакет буде виділено на тлі побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може припинити допомогу Україні.

Поки що пакет допомоги офіційно оголошений поки не був.

У повідомленні йдеться, що до пакета увійдуть боєприпаси до HIMARS, а також артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм. У пакет також увійдуть запчастини та інше обладнання.

Пакет буде виділено за програмою президентських повноважень (PDA), що дозволить оборонному відомству США скористатися своїми запасами, а не чекати, доки зброя буде зроблена.

Видання нагадало, що Білий дім має на своїх рахунках 7,1 мільярда доларів, які можуть бути виділені на допомогу Україні. З них 4,3 мільярда залишаються в рамках закону про допомогу, який Конгрес проголосував на початку року. Інші 2,8 млрд — це економія, яка виникла у зв’язку з перерахунком вартості відправленого Пентагоном обладнання.

Також повідомляється, що Україна також закупить власним коштом оборонне обладнання та послуги на 100 мільйонів доларів. Це включає ремонт техніки, програми навчання та іншу технічну допомогу.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні повідомляли, що до кінця каденції Джо Байдена Україна отримуватиме пакети допомоги щотижня.