Украинские HIMARS получат больше боеприпасов: что готовят в США

Украина получит боеприпасы от США

США готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, а также противотанковые ракеты Javelin.

Как сообщает AP, об этом сообщили представители Пентагона. Отмечается, что новый пакет будет выделен на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может прекратить помощь Украине.

Пока пакет помощи официально объявлен пока не был.

В сообщении говорится, что в пакет войдут боеприпасы к HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм. В пакет также войдут запчасти и другое оборудование.

Пакет будет выделен по программе президентских полномочий (PDA), что позволит оборонному ведомству США воспользоваться своими запасами, а не ждать, пока оружие будет произведено.

Издание напомнило, что Белый дом еще имеет на своих счетах 7,1 миллиарда долларов, которые могут быть выделены на помощь Украине. Из них 4,3 миллиарда остаются в рамках закона о помощи, который Конгресс проголосовал в начале года. Остальные 2,8 млрд это экономия, которая возникла в связи с пересчетом стоимости отправленного Пентагоном оборудования.

Также сообщается, что Украина также закупит за свои средства оборонное оборудование и услуги на 100 миллионов долларов. Это включает в себя ремонт техники, программы обучения и другую техническую помощь.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне сообщали, что до конца каденции Джо Байдена Украина будет получать пакеты помощи еженедельно.