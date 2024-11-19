"Розумію лише прямі контакти": Зеленський анонсував важливий візит до США

З командою Трампа налагоджують контакти

Президент України Володимир Зеленський розуміє тільки прямий контакт з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, не сприймає неофіційні повідомлення в пресі.

Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Зеленський нагадав, що контакти з Трампом у нього були.

"Я розумію лише прямі контакти між президентами. Що стосується команди — у них є свої контакти. Будь-які неофіційні повідомлення ЗМІ я не сприймаю. Що стосується налагодження процесів між нашими командами — впевнений, що вони будуть", — зазначив глава держави

Водночас президент підтвердив, що найближчим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак здійснить візит до США. Про підготовку цього візиту раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, раніше видання Welt am Sonntag із посиланням на неназваних представників українського керівництва повідомило, що Зеленський намагається якнайшвидше домогтися проведення зустрічі з Трампом. Зазначається, що в Україні зростає надія, що обраного президента США Двдасться схилити на свій бік.