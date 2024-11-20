Владелец Telegram-канала "Джокер" стал "непригодным" из-за границы - расследование

По данным журналистского расследования, блогер снялся с военного учета, находясь за границей

Скандально известный блогер, владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец выехал за границу и снялся с военного учета.

Об этом идет речь в расследовании журналистов hromadske. Незадолго до выхода данного материала Telegram-канал "Темный рыцарь" перестал существовать, а сам Кравец свой канал вдруг сделал приватным — если вы на него не подписаны, то в поиске его уже не найти.

В расследовании говорится о том, что Голосеевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Киеве снял Кравца — "Джокера" с военного учета еще в июле 2024 года.

Сам Кравец предоставил редакции фото из больницы с якобы прохождением военно-врачебной комиссии. Но на документе стоит дата не июль, а 29 мая 2024 года. Блогер не объяснил, каким образом он ознакомился с решением комиссии и снялся с учета, пребывая за пределами Украины.

Также журналисты обратили внимание на то, что подписи Кравца на двух документах отличаются друг от друга. Речь идет о решении военно-врачебной комиссии и соглашении о покупке квартиры в Днепре.

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