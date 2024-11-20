У вашому роду правили жінки, якщо прізвище звучить так

Представлено 33 родових імен

За кожним українським прізвищем стоїть ціла історія. Колись люди отримували родові імена не випадково, а через конкретні життєві обставини: місце проживання, професію, особливості зовнішності чи навіть унікальний статус сім'ї. Особливо цікаво, що були прізвища, які походили від імені жінки-голови роду.

"Телеграф" розповідає, як звучать прізвища українців, що походять з роду, яким правили жінки. А також скільки людей в країні їх мали.

Соціальна динаміка минулих епох була далекою від сучасного уявлення про гендерну рівність. Чоловіки номінально вважалися головами родин, однак життя часто вносило свої корективи. У ситуаціях, коли чоловік зникав або не міг виконувати свої традиційні функції, жінка перебирала на себе повноваження керування родом. Символічним відображенням цієї трансформації ставало прізвище, що походило від імені жінки-лідерки.

Список українських прізвищ, що утворені від імен жінок, які очолювали свій рід.

Гальченко — налічує 4216 носіїв, Гальчук — налічує 1299 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв. Ганзенко — налічує 617 носіїв, Гандзюк — налічує 1783 носіїв, Ганчук — налічує 541 носіїв, Ганненко — налічує 399 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Євдошенко — налічує 484 носіїв.

— налічує носіїв. Івженко — налічує 1195 носіїв.

— налічує носіїв. Катренко — налічує 792 носіїв, Катрич — налічує 2439 носіїв, Катрук — налічує 703 носії, Катриченко — налічує 342 носіїв, Катеринчук — налічує 721 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носії, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Любащенко — налічує 36 носіїв, Любченко — налічує 5382 носіїв, Любарщук — налічує 86 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Маринич — налічує 2695 носіїв, Мариненко — налічує 1147 носіїв, Маринюк — налічує 1151 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Марущак — налічує 81 носіїв , Марусяк — налічує 1886 носіїв, Марухненко — налічує 359 носіїв, Марущенко — налічує 1003 носіїв, Марунчак — налічує 922 носіїв, Мащенко — налічує 3975 носіїв.

— налічує носіїв налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Натальченко — налічує 483 носіїв, Наталуха — налічує 465 носіїв, Наталенко — налічує 400 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Оксанич — налічує 298 носіїв, Оксанчук — налічує 78 носіїв, Оксаниченко — налічує 18 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Харитенко — налічує 12 носіїв.

— налічує носіїв. Химченко — налічує 613 носіїв, Хівренко — налічує 333 носіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в давнину давали незаконнонародженим дітям.