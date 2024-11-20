В вашем роду правили женщины, если фамилия звучит так

Представлено 33 родовых имен

За каждой украинской фамилией стоит целая история. Когда люди получали родовые имена не случайно, а из-за конкретных жизненных обстоятельств: место жительства, профессию, особенности внешности или даже уникальный статус семьи. Особенно интересно, что были фамилии, происходившие от имени женщины-главы рода.

"Телеграф" рассказывает, как звучат фамилии украинцев, происходящих из рода, которым правили женщины. А также сколько людей в стране их было.

Социальная динамика прошлых эпох была далека от современного представления о гендерном равенстве. Мужчины номинально считались главами семей, однако жизнь часто вносила свои коррективы. этой трансформации становилась фамилия, происходившая от имени женщины-лидера.

Список украинских фамилий, образованных от имен женщин, возглавлявших свой род.

Гальченко – насчитывает 4216 носителей, Гальчук – насчитывает 1299 носителей.

– насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Ганзенко — насчитывает 617 носителей, Гандзюк — насчитывает 1783 носителей, Ганчук — насчитывает 541 носителей, Ганненко — насчитывает 399 носителей.

— насчитывает носителей, насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Евдошенко — насчитывает 484 носителей.

насчитывает носителей. Ивженко – насчитывает 1195 носителей.

– насчитывает носителей. Катренко – насчитывает 792 носителей, Катрич – насчитывает 2439 носителей, Катрук – насчитывает 703 носителя, Катриченко – насчитывает 342 носителей, Катеринчук – насчитывает 721 носителей.

– насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителя, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Любащенко – насчитывает 36 носителей, Любченко – насчитывает 5382 носителей, Любарщук – насчитывает 86 носителей.

– насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Маринич – насчитывает 2695 носителей, Мариненко – насчитывает 1147 носителей, Маринюк – насчитывает 1151 носителей.

– насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Марущак – насчитывает 81 носителей , Марусяк – насчитывает 1886 носителей, Марухненко – насчитывает 359 носителей, Марущенко – насчитывает 1003 носителей, Марунчак – насчитывает 922 носителей, Мащенко – насчитывает 3975 носителей.

– насчитывает носителей насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Натальченко — насчитывает 483 носителей, Наталуха — насчитывает 465 носителей, Наталенко — насчитывает 400 носителей.

насчитывает носителей, насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Оксаныч – насчитывает 298 носителей, Оксанчук – насчитывает 78 носителей, Оксаниченко – насчитывает 18 носителей.

– насчитывает носителей, – насчитывает носителей, – насчитывает носителей. Харитенко – насчитывает 12 носителей.

– насчитывает носителей. Химченко — насчитывает 613 носителей, Хивренко — насчитывает 333 носителей.

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