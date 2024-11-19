Коли в Одесі почнуть діяти графіки відключень світла. Яка ситуація з електрикою в місті зараз

Енергетики роблять все можливе

В Одесі зберігається складна ситуація з енергопостачанням після російської атаки 17 листопада. У вівторок, 19 листопада, в місті продовжують діяти екстрені відключення світла.

Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, графіки відключень при цьому не діють. Енергетики закликають тих, у кого є світло, економити електрику, щоб фахівці змогли швидше стабілізувати систему. У ДТЕК поки не назвали жодних термінів повернення до графіків.

Електротранспорт в Одесі 19 листопада не працює. Для перевезення людей продовжать роботу чотири автобуси Mercedes.

Вони курсують за маршрутами:

від вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) до Пересипських мостів;

від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.

Варто зазначити, що в Одесі виникли великі проблеми з електропостачанням внаслідок масованої ракетної атаки вранці 17 листопада. Тисячі одеситів залишились без світла, води та опалення. Критичні об'єкти міста, включаючи лікарні, було переведено на генератори.

Як повідомляв "Телеграф", 18 листопада очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповідав про ситуацію зі світлом в Одесі. Людям мали дати чіткі графіки відключень світла ближче до вечора, але очевидно, ввести планові графіки поки не вдається.