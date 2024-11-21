Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту. Яка ситуація зараз

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

У четвер, 21 листопада, стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу з боку російських військових тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Наразі знеструмлено одну з двох ліній живлення

Про це повідомляє Міненерго. Зазначається, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

У Міненерго пояснюють, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації. Це загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

До слова, раніше "Телеграф" писав, що 16 листопада, внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької атомної електростанції, що перебуває під окупацією.