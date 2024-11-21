Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блэкаута. Какая ситуация сейчас

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ

В четверг, 21 ноября, стало известно, что в результате вражеских обстрелов со стороны российских военных временно оккупированная Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. В настоящее время обесточена одна из двух линий питания

Об этом сообщает Минэнерго. Отмечается, что станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. При отключении последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блэкаут.

В Минэнерго объясняют, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации. Это чревато развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальна угроза блэкаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

К слову, ранее "Телеграф" писал, что 16 ноября, в результате российских обстрелов обесточена одна из двух линий питания Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией.