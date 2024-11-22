Зеленський жорстко прокоментував "вихідний" у Раді

Українці мають бути свідомі до того, що "товарищ" Путін буде й надалі залякувати нас

У пʼятницю, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі протоколи безпеки на російські удари та інформацію про загрози такі, як раніше. І коли немає повітряної тривоги то всі мають працювати.

Про це глава держави заявив у зверненні до українців. За його словами, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати

"Що стосується нашого реагування тут, в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози. Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати", — сказав Зеленський.

Він додав, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний.

"Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. Коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває", — підкреслив він.

За його словами, українці мають бути свідомі до того, що "товарищ" Путін буде й надалі залякувати нас. Він, як сказав президент, на цьому всю свою владу побудував.

"Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", — підсумував він.

Нагадаємо, що за день до цього наші українські депутати скасували засідання Верховної Ради через загрозу російського удару. Напередодні посольство США попередило парламентарів про потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу. Також через загрозу застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Верховній Раді, у Києві було мінімізовано кількість співробітників у Кабінеті Міністрів, Офісі Президента та інших державних установах.