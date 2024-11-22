Зеленский жестко прокомментировал "выходной" в Раде

Украинцы должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и дальше запугивать нас

В пятницу, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все протоколы безопасности на российские удары и информацию об угрозах такие, как раньше. И когда нет воздушной тревоги, то все должны работать.

Об этом глава государства заявил в обращении к украинцам. По его словам, если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и уходить в укрытие.

"Что касается нашего реагирования здесь, в Украине, на эти российские удары, на разные информации об угрозах. Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и уходить в укрытие.

Он добавил, когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

"Это касается всех — от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит — идем в укрытие. Когда нет сирены — работаем и служим. В войне иначе не бывает", — подчеркнул он.

По его словам, украинцы должны быть осознаны до того, что "товарищ" Путин будет и дальше запугивать нас. Он, как сказал президент, на этом всю свою власть построил.

"Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", — подытожил он.

Напомним, что за день до этого наши украинские депутаты отменили заседание Верховной Рады из-за угрозы российского удара. Накануне посольство США предупредило парламентариев о потенциальной угрозе обстрела правительственного квартала. Также из-за угрозы применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Верховной Раде в Киеве было минимизировано количество сотрудников в Кабинете Министров, Офисе Президента и других государственных учреждениях.