Сніг та морози не відступають. Яким регіонам не пощастить з погодою 23 листопада

Синоптики оголосили метеорологічне попередження

Стрімке похолодання та сніг ще трошки протримаються в Україні, адже у суботу, 23 листопада, синоптики прогнозують опади та морози майже по всій території.

Про це свідчать дані Укргідрометцентр. Зазначається, що лише в кількох областях обіцяють сніг, здебільшого українців у суботу застане дощ.

Прогноз погоди на 23 листопада

На заході країни синоптики прогнозують невеличкий сніг з чималими морозами, як для осені. Адже вночі стовпчик термометра опуститься до -6 градусів, а вдень сягне позначки +1 градус. Північні області очікує невеликий сніг та схожа прохолодна погода. Вночі термометр покаже до -1 градуса, а вдень — до +1 градуса.

На сході країни буде тепліше, адже місяцями температура сягне позначки +12 градусів вдень та +6 вночі. Південні та центральні області накриє мокрий сніг з дощем, а мороз — відступить. Так, вдень термометр сягне позначки +6 градусів, а вночі +2 градусі.

Через відсутність тривалих морозів снігопад перетвориться на сльоту, що може ускладнити рух дорогами.

Метеорологічне попередження на 23 листопада

У суботу, 23 листопада, у більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі прогнозують значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

"У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропепетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київ засипало снігом, кореспондент видання вже показав відео, яке зачаровує.