Снег и морозы не отступают. Каким регионам не повезет с погодой 23 ноября

Синоптики объявили метеорологическое предупреждение

Стремительное похолодание и снег еще немного продержатся в Украине, ведь в субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют осадки и морозы почти по всей территории.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что только в нескольких областях обещают снег, в основном украинцев в субботу застанет дождь.

Прогноз погоды на 23 ноября

На западе страны синоптики прогнозируют небольшой снег с немалыми морозами, как для осени. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов, а днем достигнет отметки +1 градус. Северные области ожидается небольшой снег и похожая прохладная погода. Ночью термометр покажет до -1 градуса, а днем ​​- до +1 градуса.

На востоке страны будет теплее, ведь местами температура достигнет отметки +12 градусов днем и +6 ночью. Южные и центральные области накроет мокрый снег с дождем, а мороз отступит. Так, днем термометр достигнет отметки +6 градусов, а ночью +2 градуса.

Из-за отсутствия продолжительных морозов снегопад превратится в слякоть, что может осложнить движение на дорогах.

Метеорологическое предупреждение на 23 ноября

В субботу, 23 ноября, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

"В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, днем в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях сильный дождь; в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с; в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киев засыпало снегом, корреспондент издания уже показал завораживающее видео.