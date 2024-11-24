Автоматически получат не все. Кто может рассчитывать на субсидию в декабре

Граждане имеют право на помощь от государства

Некоторые категории граждан Украины имеют право на помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Она назначается с момента обращения до окончания отопительного сезона.

В отопительный сезон 2024-2025 субсидии рассчитываются с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года. Некоторые категории граждан получат ее автоматически.

Это касается тех, кому была назначена субсидия на неотапливаемый период 2024 года или нулевая субсидия в летний период. Таким гражданам не нужно дополнительно обращаться за выплатой.

В случае подачи заявления на получение субсидии в декабре, она будет назначена с этого же месяца. Однако, если гражданин обратился за ее назначением до 30 ноября, субсидия будет назначена с октября.

Отдельно обращаться для получения субсидии нужно, если документы на назначение субсидии подаются впервые или в случае, если назначение субсидии на неотопительный период было отказано (долг, доходы и т.д.).

Кроме того, подавать заявление следует, если летом было подано заявление на прекращение субсидии и граждане не пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию. Также это следует делать, если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на дрова. Это другой вид субсидии для людей, не имеющих другого способа отопления, кроме печного.