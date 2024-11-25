Кого із осіб з інвалідністю повторно перевірять у рамках реформи МСЕК

Оксана Жолнович розставила всі крапки над "і"

В Україні після низки корупційних скандалів у МСЕК (Медико-соціальних експертних комісіях) проведуть масштабну реформу. Проте ці зміни торкнуться не всіх людей з інвалідністю.

Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтервʼю OBOZ.UA. За її словами, наразі в Україні близько 3 млн осіб з інвалідністю. 1,5 млн – це ті, що отримують пенсію через Пенсійний фонд, вони мають страховий стаж. Але є і люди, які не мають стажу, вони отримують допомогу у зв'язку з інвалідністю, а не пенсію.

Вона каже, що наразі наша країна не може ретроспективно щось змінювати для людей, які вже мають статус особи з інвалідністю. Але створюється алгоритм для нових людей, щоб мати більше часу на відновлення, щоб не заганяти штучно в статус інвалідності, аби підходили дуже адекватно до того, яка соціальна підтримка потрібна.

Відповідаючи на питання, чи зачеплять ці зміни тих людей, який мають статус з інвалідністю, Жолнович відповіла, що їх це не торкнеться.

"Вони як отримували свої виплати, так і будуть їх отримувати. Але у нас є когорта людей, яка по рішенню РНБО має пройти перевірку щодо статусу інвалідності. Для них створена комісія. Це держслужбовці, силовики, прокурори, судді. Щодо них буде проведена перевірка, чи без порушень отримали ці люди статус інвалідності. І серед них є і ті, хто дійсно набув статус абсолютно законно", — відповіла міністерка.

Втім, вона додала, що є і інша категорія. Якщо в результаті перевірки виявиться, що їх інвалідність була набута в результаті злочинних дій, то очевидно і виплати будуть припинені.

"І, мабуть, кримінальне переслідування буде", — акцентувала Жолнович.

Що стосується питання осіб з інвалідністю, які не мають проходити додаткову перевірку, чи є ті, в кого інвалідність має підтверджуватись з певною періодичністю та чи будуть вони вже отримувати висновки за новим алгоритмом, то міністерка відповіла наступним чином:

"Так, якщо це не довічна інвалідність. МОЗ створить в кластерних лікарнях відповідні комісії. Ці комісії не будуть знати, кого вони оцінюють. Оцінюється ж не конкретна людина, а її медичні дані. Ще до встановлення статусу інвалідності дані також будуть передаватись нам, на соціальну сторону. Бо людині можуть бути одразу потрібні допоміжні засобі реабілітації: милиці, кріса колісні, або облаштування для квартири".

Скандал із МСЕК в Україні

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК. В цей ж день він підписав відповідний указ.

23 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко провів пресконференцію, під час якої заявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати найближчим часом. Це може статися до кінця цього тижня. При цьому функції МСЕК передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що приводом для цих рішень стали корупційні скандали — з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через це повідомлялось, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади. Після цього, "Телеграф" робив матеріал про те, як живуть Крупа та лікарі інших МСЕК України.