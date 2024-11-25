Кого из лиц с инвалидностью повторно проверят в рамках реформы МСЭК

Оксана Жолнович расставила все точки над "і"

В Украине после ряда коррупционных скандалов в МСЭК (медико-социальных экспертных комиссиях) проведут масштабную реформу. Однако эти изменения коснутся не всех людей с инвалидностью.

Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA. По ее словам, сейчас в Украине около 3 млн человек с инвалидностью. 1,5 млн — это те, кто получает пенсию через Пенсионный фонд, они имеют страховой стаж. Но есть и люди, которые не имеют стажа, они получают пособие в связи с инвалидностью, а не пенсию.

Она говорит, что сейчас наша страна не может ретроспективно что-то менять для людей, которые уже имеют статус лица с инвалидностью. Но создается алгоритм для новых людей, чтобы иметь больше времени на восстановление, чтобы не загонять искусственно в статус инвалидности, чтобы подходили очень адекватно к тому, какая социальная поддержка нужна.

Отвечая на вопрос, затронут ли эти изменения тех людей, который имеют статус с инвалидностью, Жолнович ответила, что их это не коснется.

"Они как получали свои выплаты, так и будут их получать. Но у нас есть когорта людей, которая по решению СНБО должна пройти проверку относительно статуса инвалидности. Для них создана комиссия. Это госслужащие, силовики, прокуроры, судьи. По ним будет проведена проверка, без нарушений получили ли эти люди статус инвалидности. И среди них есть и те, кто действительно получил статус абсолютно законно", — ответила министр.

Впрочем, она добавила, что есть и другая категория. Если в результате проверки окажется, что их инвалидность была приобретена в результате преступных действий, то очевидно и выплаты будут прекращены.

"И, видимо, уголовное преследование будет", — акцентировала Жолнович.

Что касается вопроса лиц с инвалидностью, которые не должны проходить дополнительную проверку, есть ли те, у кого инвалидность должна подтверждаться с определенной периодичностью и будут ли они уже получать выводы по новому алгоритму, то министр ответила следующим образом:

"Да, если это не пожизненная инвалидность. Минздрав создаст в кластерных больницах соответствующие комиссии. Эти комиссии не будут знать, кого они оценивают. Оценивается же не конкретный человек, а его медицинские данные. Еще до установления статуса инвалидности данные также будут передаваться нам, на социальную сторону. Потому что человеку могут быть сразу нужны вспомогательные средства реабилитации: костыли, кресла колесные, или обустройство для квартиры".

Скандал с МСЭК в Украине

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации МСЭК. В этот же день он подписал соответствующий указ.

23 октября глава Минздрава Виктор Ляшко провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели. При этом функции МСЭК передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поводом для этих решений стали коррупционные скандалы — с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Поэтому сообщалось, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности. После этого "Телеграф" делал материал о том, как живут Крупа и врачи других МСЭК Украины.