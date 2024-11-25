В Одессе раздались мощные взрывы: россияне ударили по жилой застройке, есть пострадавшие (видео)

Возле жилых домов виднется дым

В Одессе 25 ноября раздались мощные взрывы. В ВСУ предупреждали об атаке баллистикой. Спустя несколько минут над городом поднялся дым.

Так, по данным пресс-службы Воздушных сил, в 9:57 для Украины появилась угроза атаки российской баллистики с юга. Спустя две минуты военные уточнили, что в направлении Одессы фиксируется ракета. Примечательно, что за некоторое время до этого над городом висел вражеский БПЛА. Однако по нему отработали силы ПВО.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

После сообщения о баллистике корреспондент "Телеграфа" сообщил о звуках взрывов. Согласно информации в местных пабликах, над городом поднялся большой столб дыма. Его фиксируют вблизи жилых домов.

В настоящий момент местные власти уже также подтвердили факт взрыва, однако официальных подробностей пока нет.

Местные СМИ сообщают о масштабных разрушениях в городе и прилете вблизи жилых домов. По их предварительным данным, есть пострадавшие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове утром 25 ноября раздалось несколько мощных взрывов. По данным ОВА, предварительно по Харькову ударили из ракетной системы С-400. Известно о раненых.