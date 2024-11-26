"Дія" для котів та собак. Що дасть новий документ у застосунку та які дані міститиме

Ветпаспорти у додатку буде запроваджено у 2025 році

В застосунку "Дія" з'явиться державний реєстр домашніх тварин. Інформація про домашніх улюбленців буде розміщуватися на платформі Дія.Engine.

Як повідомили у Мінагрополітики, проєкт має на меті допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців. Зараз стартує перший етап впровадження Реєстру — авторизація державних та приватних ветеринарних закладів.

На платформі Дія.Engine будуть зберігатися такі дані про домашніх тварин:

кличка та опис тварини;

інформація про вакцинацію та біостерилізацію;

контакти власників або утримувачів;

інші важливі для здоров’я тварини дані.

Як зазначив заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик, вперше за історію Незалежності України держава отримає реальні дані про кількість домашніх тварин та зможе контролювати їх вакцинальний статус. Поява ветеринарного паспорта в "Дії", яка запланована на наступний рік, спростить подорожі з тваринами по Україні.

"Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою", — повідомили у Мінагрополітики.

Як розповідав "Телеграф", днями мешканці Запоріжжя спостерігали незвичайну картину – вулицями міста бігала лисиця. Тварину помітили у житловому масиві "Південний".