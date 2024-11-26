"Дія" для котів та собак. Що дасть новий документ у застосунку та які дані міститиме
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Ветпаспорти у додатку буде запроваджено у 2025 році
В застосунку "Дія" з'явиться державний реєстр домашніх тварин. Інформація про домашніх улюбленців буде розміщуватися на платформі Дія.Engine.
Як повідомили у Мінагрополітики, проєкт має на меті допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців. Зараз стартує перший етап впровадження Реєстру — авторизація державних та приватних ветеринарних закладів.
На платформі Дія.Engine будуть зберігатися такі дані про домашніх тварин:
- кличка та опис тварини;
- інформація про вакцинацію та біостерилізацію;
- контакти власників або утримувачів;
- інші важливі для здоров’я тварини дані.
Як зазначив заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик, вперше за історію Незалежності України держава отримає реальні дані про кількість домашніх тварин та зможе контролювати їх вакцинальний статус. Поява ветеринарного паспорта в "Дії", яка запланована на наступний рік, спростить подорожі з тваринами по Україні.
"Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою", — повідомили у Мінагрополітики.
Як розповідав "Телеграф", днями мешканці Запоріжжя спостерігали незвичайну картину – вулицями міста бігала лисиця. Тварину помітили у житловому масиві "Південний".