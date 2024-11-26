"Дія" для кошек и собак. Что даст новый документ в приложении и какие данные будет содержать

Ветпаспорт в приложении будет введен в 2025 году

В приложении "Дія" появится государственный реестр домашних животных. Информация о домашних питомцах будет размещаться на платформе Дія.Engine.

Как сообщили в Минагрополитики, цель проекта — помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней, гармонизировать украинское законодательство по обращению с животными с европейским, а также формировать культуру ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах. Сейчас стартует первый этап внедрения Реестра – авторизация государственных и частных ветеринарных учреждений.

На платформе Дія.Engine будут храниться следующие данные о домашних животных:

кличка и описание животного;

информация о вакцинации и биостерилизации;

контакты владельцев или опекунов;

другие важные для здоровья животного данные.

Как отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык, впервые за историю Независимости Украины государство получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Появление ветеринарного паспорта в "Дії", которое намечено на следующий год, упростит путешествия с животными по Украине.

"Реестр будет внедрен в два этапа. На первом уже стартовавшем этапе Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей к работе с платформой", — сообщили в Минагрополитики.

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