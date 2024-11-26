Все ліжко в рублях та злитках золота: на Львівщині жінка переправляла чоловіків за кордон та розбагатіла (фото)

Їй загрожує надовго опинитися за ґратами

У Львівській області викрили мешканку Одеси, яка організувала схему незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Вона разом зі спільниками виготовляла та продавала чоловікам фіктивні свідоцтва про народження у них третьої дитини.

Як повідомили у поліції Львівської області, правоохоронці задокументували кілька епізодів її діяльності. У фігурантки пройшли обшуки, під час яких в неї виявили гроші (серед яких й російські рублі), золоті злитки та інші речові докази.

У прокуратурі області уточнили, що інформація про можливість отримання фіктивної довідки про народження вигаданої дитини розповсюджувалася через Telegram. За свої послуги жінка брала по 14 500 гривень.

Під час обшуків в неї вилучили майже 110 тис. доларів США, злитки золота вагою 2,5 кг. Також в неї знайшли понад 270 підроблених печаток підприємств, установ та організацій, бланки документів та свідоцтв про народження дітей, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, за допомогою якої це виготовлялось.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як повідомляв "Телеграф", на Львівщині керівництво приватного університету спільно з його власником налагодило схему, завдяки якій чоловіки призовного віку без проблем ставали їх "студентами". У такий спосіб військовозобов’язані ухилялися від служби. Вартість "вступу" становила від 5 до 8 тисяч доларів США.