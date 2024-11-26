Вся кровать в рублях и слитках золота: на Львовщине женщина переправляла мужчин за границу и разбогатела (фото)

Ей грозит надолго оказаться за решеткой

Во Львовской области разоблачили жительницу Одессы, которая организовала схему незаконного выезда за границу во время военного положения. Она вместе с сообщниками изготавливала и продавала мужчинам фиктивные свидетельства о рождении у них третьего ребенка.

Как сообщили в полиции Львовской области, стражи порядка задокументировали несколько эпизодов ее деятельности. У фигурантки прошли обыски, в ходе которых у нее обнаружили деньги (среди них и российские рубли), золотые слитки и другие вещественные доказательства.

В прокуратуре области уточнили, что информация о возможности получения фиктивной справки о рождении вымышленного ребенка распространялась через Telegram. За свои услуги женщина брала по 14 500 гривен.

Во время обысков у нее изъяли около 110 тысяч долларов США, слитки золота весом 2,5 кг. Также у нее нашли более 270 поддельных печатей предприятий, учреждений и организаций, бланки документов и свидетельств о рождении детей, мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой все это изготовлялось.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст.332 (Незаконное переправление через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как сообщал "Телеграф", во Львовской области руководство частного университета совместно с его владельцем наладило схему, благодаря которой мужчины призывного возраста без проблем становились их "студентами". Таким образом, военнообязанные уклонялись от службы. Стоимость "вступления" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США.