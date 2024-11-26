Батьки можуть отримати нову виплату на дітей: про яку суму йдеться

Також деяким категоріям дітей виплатять по додатковій 1000 гривень до Дня святого Миколая

Діти з малозабезпечених родин та родин внутрішньо переміщених осіб отримають по 6500 гривень допомоги у грудні 2024 року. Кабінет міністрів розпочинає програму "Тепла зима", що стане частиною комплексного пакета "Зимової підтримки" для українських сімей.

За ці кошти родини зможуть придбати теплий одяг, взуття та інші необхідні зимові речі для дітей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Одноразову грошову допомогу отримають також родини ВПО, у яких виховуються діти або проживають дорослі з інвалідністю І групи. Уряд уже ухвалив відповідну постанову для запуску програми.

Окремо до програми "Тепла зима" діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою, отримають додаткову допомогу в розмірі 1000 гривень до Дня святого Миколая. Гроші для цієї ініціативи надає ЮНІСЕФ.

Паралельно Кабмін затвердив Стратегію забезпечення права дітей на сімейне оточення до 2028 року. План заходів охоплює розвиток інклюзивної освіти, медичних послуг та підтримку біологічних родин, щоб діти не потрапили до закладів догляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі ВПО можуть втратити свої виплати. Чому це може статися, повідомило Міністерство соціальної політики.