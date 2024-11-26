Родители могут получить новую выплату на детей: о какой сумме идет речь

Также некоторым категориям детей выплатят по дополнительной 1000 гривен ко Дню святого Николая

Дети из малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных получат по 6500 гривен помощи в декабре 2024 года. Кабинет министров начинает программу "Теплая зима", которая станет частью комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей.

За эти средства семьи смогут приобрести тёплую одежду, обувь и другие необходимые зимние вещи для детей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале.

Единовременное пособие получат также семьи ВПЛ, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью I группы. Правительство уже приняло соответствующее постановление для запуска программы.

Отдельно к программе "Теплая зима" дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся на попечении, получат дополнительную помощь в размере 1000 гривен ко Дню святого Николая. Деньги для этой инициативы предоставляет ЮНИСЕФ.

Параллельно Кабмин утвердил Стратегию обеспечения права детей на семейную обстановку до 2028 года. План мероприятий охватывает развитие инклюзивного образования, медицинских услуг и поддержку биологических семей, чтобы дети не попали в учреждения ухода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые ВПЛ могут потерять свои выплаты. Почему это может произойти, сообщило Министерство социальной политики.