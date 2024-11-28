Масований обстріл, умови Путіна та відключення світла: головне на ранок 28 листопада

Головні новини ранку 28 листопада

Ранок 28 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Масований обстріл

Вранці 28 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами, балістикою та безпілотниками. Для атаки, зокрема, використовувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95. Моніторингові канали повідомляли, що нарахували до двох десятків крилатих ракет Х-101, які заходили у повітряний простір України кількома групами.

Вибухи пролунали в низці українських регіонів: Рівненській, Львівській, Волинській, Київській та інших областях.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляли про вибухи у Рівному. Загалом ракети летіли через Тернопільщину та Хмельниччину. Після вибухів у частині міста зникло світло.

У Луцьку повідомляли про кілька хвиль вибухів. Голова Волинської ОВ Іван Рудницький повідомив, що у місті є прильоти. Він закликав перебувати у укриттях. Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у частині міста зникла електроенергія. Він знаходиться на місці події.

28 листопада у Києві також прогриміли вибухи. У столиці працювали Сили протиповітряної оборони, уламки ворожих ракет упали у двох районах. У Дарницькому районі, заздалегідь, вони впали на територію підприємства, а в Дніпровському – на відкриття територію. Про постраждалих не повідомлялося.

Умови Путіна

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков назвав умови, за яких РФ буде згодна на переговори щодо припинення війни проти України. За його словами, це можливо тільки на тих умовах, які в червні озвучував глава РФ Володимир Путін "з поправкою на розвиток "на землі", що відбувся з того часу.

Відключення світла

У Києві, Одесі, Житомирі, Хмельницькому та інших містах застосовано екстрені відключення світла. Вони були введені через масовану атаку РФ. За словами міністра енергетики України, під масований удар росіян знову потрапили енергетичні об’єкти по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повітряна тривога через ракети не спрацювала для мільйонів українців.