Терористи продовжують наполягати на своїх людожерських бажаннях

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков назвав умови, за яких РФ буде згодна на переговори щодо припинення війни проти України. За його словами, це можливо тільки на тих умовах, які в червні озвучував глава РФ Володимир Путін "з поправкою на розвиток "на землі", що відбувся з того часу".

Він зазначив, що США та Захід мають визнати, що альтернативи червневій пропозиції Путіна нібито немає. Слова путініста цитують росЗМІ.

"Якщо вони упиратимуться у своїх помилках і наполягатимуть на якихось хибно зрозумілих схемах і накачуватимуть ситуацію допомогою, озброєннями, провокуватимуть Київ на всі нові провокації та злочинні дії, тоді, звичайно, жодної бази для переговорів існувати не буде. Вибір за ними, він досить простий, бінарний — або прийняти те, що запропоновано Путіним, або залишатися там, де зараз із перспективою подальшого для них погіршення ситуації", — цинічно заявив Рябков.

Нагадаємо, у червні 2024 року Путін назвав умови для мирних переговорів та припинення війни. Він вимагав "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тоді глава РФ підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповані Росією частини. Також він вимагав від України відмови від вступу до НАТО. На цьому апетити диктатора не закінчуються — він також хотів скасувати санкції для Росії. Також він не забув повторити свої звичні "заклинання": "наша мета – нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".

Як повідомляв "Телеграф", голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав дві умови для початку переговорів з Росією. Перше – воля обох сторін на припинення бойових дій. Крім того, ситуація має бути повернена щонайменше до стану на 23 лютого 2022 року.