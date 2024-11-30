Зачем ВСУ бьют по Крыму и югу России: эксперт назвал три причины

У Украины есть несколько причин обстреливать цели на российской территории и в Крыму

Украинские войска уже "пристреляли" некоторые позиции на юге России, а также на оккупированных территориях и будут впредь наносить по ним удары. Тем самым они подрывают логистику для всей российской группировки на украинской территории и снижают ее наступательный потенциал.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, постоянными обстрелами ВСУ преследуют сразу несколько целей — срыв логистики, уничтожение ПВО и осложнение переброски войск.

"Мы сейчас понимаем, что враг несколько активировался на Приднепровском и Запорожском направлениях. Группировки этих войск зависимы от логистики, которая проходит частично через оккупированный Крым. Большими хабами для них есть Ростов-на-Дону, Ростовская область, Краснодарский край, республика Адыгея, есть объекты в Кабардино-Балкарии и т.д.", — сказал он.

В этом плане он отметил нефтебазу "Атлас" (Ростовская область), которая уже подвергалась обстрелам ранее, но была восстановлена и попала под повторный удар. Мусиенко добавил, что некоторые объекты уже "пристреляны" и могут быть поражены украинскими силами в любой момент.

Эксперт также указал на то, что сейчас идет активная работа по средствам ПВО противника и на то есть две причины — открыть брешь в российской обороне, создавая возможности для новых атак, а также потому что сами системы ПВО весьма дорогостоящие и не могут быть быстро восстановлены.

"Если брешь в обороне возникла, ею можно воспользоваться", — добавил Мусиенко.

Он также отметил, что поскольку длительность жизни российского солдата незначительна, то Москве необходимо быстро перебрасывать новые войска к линии фронта. Для этого они используют транспортную авиацию и поэтому участились украинские удары по военным аэродромам, в том числе и в Крыму.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 29 ноября, в Крыму прозвучал ряд громких взрывов, а в небо поднялся столб белого дыма. Оккупанты заявили, что так там уничтожают боеприпасы, однако украинские аналитики сообщили о поражении очередного С-400.