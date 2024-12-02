"Допомога важлива": волонтер розповів, що сьогодні підтримує боєздатність армії (відео)

У єдності наша сила

Під час повномасштабної війни волонтерство дало українцям розуміння єдності. Завдяки потужній згуртованості нації сьогодні закриваються важливі збори та підтримується боєздатність армії.

Про це "Телеграфу" у рамках проекту "Лінія спротиву"розповів волонтер, інструктор із тактичної медицини навчального центру "Резервіст" Юрій Кісільчук. На його думку, саме єдність українців зупиняє ворога, а волонтерство є невід’ємною силою спротиву.

"Волонтерство дало розуміння єдності. Список потреб величезний, підрозділи чекають, час працює проти нас. У всіх відрізняються запити та специфіка. Все залежить від напряму: якщо запит по медичці, є різниця, які турнікети вони використовують, як вони комплектують аптечки і чим комплектується бойовий медик. Допомога важлива: якби ми цього не зробили, то у хлопців не було машини або РЕБу. Знайома медикиня писала, якби ми не передали медикаменти, їй не було б чим хлопців лікувати", — каже волонтер.

За словами Кисільчука, буває таке, що важливі збори просто зупиняються і не зрушуються з мертвої точки. Однак час, буквально в один момент, знаходяться люди і "купою" закривають збір. Українців згуртувала війна і вони не перестають допомагати армії.

"Іноді збори дуже застрягали. Був запит на авто, зібрав 200 тисяч і все встало, не знав, що з цим робити, хлопці чекають. Та щоразу знаходилися люди нізвідки і потреби закривалися. Мотивів кожного не знаю, але чомусь люди купою включаються. Саме ця єдність закриває збори і дає змогу триматися війську. Я не можу це не робити, якщо зупинюсь — не знаю, як спати вночі", — резюмував Кісільчук.

Більше про єдність, опір, волонтерство та те, як боротьба за існування наповнює життя новими сенсами дивіться у великому інтерв’ю "Телеграфу" у рамках проекту "Лінія спротиву" з волонтером, інструктором з тактичної медицини навчального центру "Резервіст" Юрієм Кісільчуком.

Раніше " Телеграф" розповідав про Михайла Пуришевого — першого українського волонтера, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь. Незважаючи на постійні атаки ворога та відсутність "зелених коридорів", він доставляв до міста гуманітарну допомогу та вивозив людей. Його червоний бус Mercedes Sprinter для багатьох став символом порятунку. На ньому він евакуював близько 1000 людей. Здебільшого це були діти.