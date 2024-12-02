"Помощь важна": волонтер рассказал, что сегодня поддерживает боеспособность армии (видео)

В единстве наша сила

Во время полномасштабной войны волонтерство дало украинцам понимание единства. Благодаря мощной сплоченности нации сегодня закрываются важные сборы и поддерживается боеспособность армии.

Об этом "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине учебного центра "Резервист" Юрий Кисильчук. По его мнению, именно единство украинцев останавливает врага, а волонтерство является неотъемлемой силой сопротивления.

"Волонтерство дало понимание единства. Список потребностей огромен, подразделения ждут, время работает против нас. У всех разнятся запросы и специфика. Все зависит от направления: если запрос по медичке, есть разница, какие турникеты они используют, как они комплектуют аптечки и чем комплектуется боевой медик. Помощь важна: если бы мы этого не сделали, то у ребят не было машины или РЭБа. Знакомая медик писала, если бы мы не передали медикаменты, ей нечем было ребят лечить", — говорит волонтер.

По словам Кисильчука, бывает такое, что важные сборы просто останавливаются и не сдвигаются с мертвой точки. Однако спусти время, буквально в один момент, находятся люди и "кучей" закрывают сбор. Украинцев сплотила война и они не перестают помогать армии.

"Иногда сборы очень застревают. Был запрос на авто, собрал 200 тысяч — и все встало, не знал, что с этим делать, ребята ждут. Но каждый раз находились люди ниоткуда и потребности закрывались. Мотивов каждого не знаю, но почему-то люди кучей включаются. Именно это единство закрывает сборы и дает возможность держаться армии. Я не могу этого не делать, если остановлюсь — не знаю, как спать ночью", — резюмировал Кисильчук.

Больше о единстве, сопротивлении, волонтерстве и том, как борьба за существование наполняет жизнь новыми смыслами смотрите в большом интервью "Телеграфа" в рамках проекта "Линия сопротивления" с волонтером, инструктором по тактической медицине учебного центра "Резервист" Юрием Кисильчуком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Михаиле Пурышевом — первом украинском волонтере, который прорвался в осажденный российскими войсками Мариуполь. Несмотря на постоянные атаки врага и отсутствие "зеленых коридоров", он доставлял в город гуманитарную помощь и вывозил людей. Его красный бус Mercedes Sprinter для многих стал символом спасения. На нем он эвакуировал около 1000 человек. В основном это дети.