Контракту на денній формі навчання в аспірантурі не буде: як це вплине на відстрочки

Багато людей навчалося задля, так званої броні

В Україні зміниться порядок вступу до аспірантури у 2025 році. На денну форму навчання зарахування буде можливе виключно на бюджет.

Ті ж, хто планує навчатися на контрактній основі, матимуть змогу обрати лише заочну чи вечірню форми. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає ZN.UA.

Тобто, права на відстрочку контрактники не матимуть , адже відстрочити призов можуть лише аспіранти денної форми навчання.

"До речі, це питання принципове — обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", — додав Винницький.

Нагадуємо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання.

військовозобов'язані, які здобувають рівень освіти не нижчий за той, який вони вже мають.

Тобто студенти, які, наприклад, здобувають другу вищу освіту чи навчаються заочно, не мають права на відстрочку.

Для отримання відстрочки від мобілізації аспіранти або студенти повинні виконати наступні кроки:

зібрати пакет підтверджувальних документів, (зокрема отримати довідку від закладу вищої освіти про навчання);

написати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати в грудні. У межах мобілізаційних заходів молоді люди цієї вікової категорії можуть бути призвані лише за певних умов, які визначені чинним законодавством.